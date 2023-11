Lega Serie A, le curiosità della dodicesima: Juve protagonista

La Juventus ha mandato a segno cinque diversi difensori in questa Serie A TIM (Bremer, Cambiaso, Danilo, Gatti e Rugani), nessuna squadra nei big-5 campionati europei in corso ha così tanti marcatori dal reparto difensivo. Il Monza è una delle due squadre, assieme alla Juventus, a non avere ancora perso alcuna partita casalinga in questo campionato – i brianzoli sono rimasti imbattuti per sei sfide consecutive all’U-Power Stadium per la prima volta in Serie A TIM.