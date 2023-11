Lega Serie A, i record più vicini: Vlahovic protagonista

Manca un punto a Claudio Ranieri per arrivare a totalizzare 700 punti come allenatore in Serie A. Giacomo Bonaventura (99) è vicino a essere coinvolto in 100 reti in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 150 di Dusan Vlahovic in Serie A TIM. Scendendo in campo nel derby contro la Roma, Ciro Immobile raggiungerebbe le 250 presenze in Serie A TIM con la Lazio.