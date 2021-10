Festa in casa Juventus: Lapo Elkann si è sposato in gran segreto!

Nel giorno del suo 44esimo compleanno, Lapo Elkann e la sua dolce metà Joana Lemos si sono sposati, in una cerimonia privata in Portogallo

Oggi, nel giorno del suo 44esimo compleanno, Lapo Elkann si è sposato . Il membro della famiglia Agnelli è volato a nozze con l'amata Joana Lemos in una cerimonia segretissima in Portogallo , paese di nascita della sua dolce metà. I due hanno detto il fatidico "sì" dopo circa due anni dal loro primo incontro.

Lapo e consorte si sono conosciuto nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, nel corso di una cena di beneficenza. E' stato amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine. Tanti punti in comune, a partire dal grande amore per i motori: lei ex pilota di rally, lui legato con un filo rosso alla FIAT.