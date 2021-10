Juventus, Locatelli: prima il gol e poi la proposta di matrimonio

Periodo d'oro per il centrocampista della Juventus, che ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Nozze in vista per Locatelli

redazionejuvenews

Per Manuel Locatelli questo deve essere veramente un periodo d'oro: prima l'europeo vinto da protagonista, poi il passaggio alla Juventuse ora la proposta di matrimonio. Il giorno dopo aver segnato il gol che ha deciso il derby della Mole, il centrocampista bianconero ha chiesto alla fidanzata Thessa Lacovic di sposarlo."Sì" ha comunicato il classe 1998 sul suo profilo Instagram.

Originaria della Costa Rica, Thessa è arrivata in Italia per studiare, dove si è laureata in Media Advertising all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Insieme da quattro anni, Manuel e Thessa sono una coppia affiatata, che ama condividere i dolci momenti insieme sui rispettivi profili social.

Tutte esultanze dei gol del centrocampista italiano sono sempre dedicate alla sua dolce metà, con il calciatore che utilizza le dita per formare una "T", l'iniziale della sua amata Thessa. Ora i due si sposeranno, per sugellare una volta per tutte il loro amore. Locatelli che ieri ha deciso il Derby di Torino, con una rete segnata praticamente allo scadere del match. L'ex Sassuolo, dopo un bell'assist di Federico Chiesa, ha piazzato il pallone a giro sul secondo palo infilandolo in porta con un palo-gol. Ovviamente, "Loca", ha esultato con la solita "T" dedicata ormai a quella che diventerà presto sua moglie.

Locatelli ha anche parlato nel post-derby: "Segnare nel derby è un'emozione fortissima e fantastica. Qui c'è un gruppo incredibile, me ne sono accorto appena arrivato, mi hanno accolto benissimo, siamo un gruppo di amici e persone vere; nonostante ci siano tanti giocatori fortissimi, c'è grande umiltà. Bene così, ora c'è la sosta e poi torniamo con ancora più fame. Il mister pretende tanto da me e io sto cercando di fare tutto per migliorarmi, sul gol c'era lo spazio, Fede è stato bravo a vedermi e mi ha dato una gran palla e ho trovato la rete".