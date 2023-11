La Russa: “Battuta sulla Juve inopportuna, sulla penalizzazione…”

È però vero che, come scrive Tuttosport, una battuta da parte mia, benché accolta da applausi e risate, può anche essere o apparire inopportuna, specie se sottintende un sentimento antisportivo. Ed è per questo motivo che mi permetto di scriverle, non per pentirmi (all’ironia come anche all’autoironia non so proprio rinunciare) ma per segnalare una mia dichiarazione (datata ma non troppo) che le allego e nella quale sostenevo di non gradire che la Juventus fosse penalizzata in classifica (è semmai la società, se sbaglia, a dover essere sanzionata economicamente), preferendo batterla nei risultati sul campo.