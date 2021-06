La Juve allarga gli orizzonti: nuova partnership in Cina

I bianconeri hanno stretto un nuovo accordo di sponsorizzazione

"Continua e si fa sempre più stretto il rapporto fra la Juventus e l’Asia : è stata infatti ufficializzata a Pechino, con la cerimonia dal titolo “Partner Together, Lead the Future”, cui la Juventus ha partecipato con i messaggi di Trezeguet e di alcuni giocatori, la Partnership con il gruppo cinese SKYWORTH, di cui METZ è uno dei brand di punta.

Official Partner per i prodotti Smart Home in ambito TV: questa la definizione della Partnership che lega la multinazionale asiatica a Juventus. Un’unione fondata sulla volontà di SKYWORTH di ampliarsi in Europa e accrescere, anche attraverso il brand METZ, la sua brand awareness nel nostro continente. La Juve è dunque il Partner ideale, per la sua volontà continua di esplorare nuove possibilità e percorrere nuove strade.

Dei bianconeri ha parlato anche Roberto Carlos:"CR7 ha fatto tantissimo al Real, ma ora so che sta bene alla Juventus. È un grandissimo, il numero uno al mondo, insieme a Messi, Neymar, Mbappé. Aspettiamo e vediamo. Credo che Cristiano sia arrivato a un momento in cui è lui che deve scegliere cosa fare. So che è contento alla Juventus, ma è lui che deve decidere. Allegri è un grandissimo allenatore, un tecnico moderno. Molto bravo come psicologo, oltre che come allenatore. Secondo me è tra i primi cinque-sei allenatori al mondo".