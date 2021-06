Juve, sfuma Donnarumma: il portiere a un passo dal Psg

Il portiere verso la Ligue1

La Juventus sta per veder sfumare un possibile colpo di mercato. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, infatti, Gianluigi Donnarumma, pronto a liberarsi a parametro zero dal Milan, è ad un passo dal firmare con il Psg. Il numero 99 e il suo entourage avrebbero trovato l'accordo con il club parigino sulla base di un ingaggio di 12 milioni netti a stagione per 5 anni, che porterebbero così nelle sue casse ben 60 milioni di euro totali. Contratto che dovrebbe essere firmato nelle prossime ore, con visite mediche che verrebbero svolte in quel di Firenze, dove l'ormai ex Milan è in ritiro con la Nazionale in vista dell'imminente Europeo.

Intanto, proprio rimanendo sulla questione portieri, ieri Wojciech Szczesny si era così espresso sulla sua situazione dal ritiro della Nazionale polacca: "Le voci che stanno circolando su Donnarumma e il mio futuro? Finora c'è stato silenzio, ma ho avuto contatti con il club prima e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento. Il club conta su di me e non mi venderà al 100%. E poi io voglio anche restare dove sono. Siamo in perfetto accordo. Il ritorno di Allegri? Non so se sarà decisivo il suo ritorno, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo lavorato molto bene insieme. Penso che il mister mi apprezzi non solo come un portiere ma anche come un essere umano. Per lui quest'ultimo aspetto è molto importante. Nell'ultimo periodo siamo anche stati in costante contatto. Abitiamo nello stesso quartiere. Giudizio su Pirlo? Apprezzo molto Pirlo. Credo che abbia conoscenze, capacità e idee. Vedrete che il suo lavoro nel club pagherà nel prossimo futuro. Spesso le cose dall'esterno sembrano diverse rispetto a come sono realmente all'interno. Ho avuto molti allenatori nella mia vita e penso di poterlo giudicare in modo molto razionale, freddo. Gli auguro buona fortuna e so che ovunque andrà potrà fare bene, perché è già un ottimo allenatore. Lo so, è un'opinione impopolare".