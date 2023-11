Kovacevic: “Bisogna puntare su Vlahovic contro l’Inter, basta poco…”

Darko Kovacevic, ex calciatore della Juve, ha detto la sua alla Gazzetta, parlando del derby d'Italia. Ecco le sue parole: "Una delle mie migliori partite in carriera. Mancava Zidane e Ancelotti fu coraggioso a schierare Del Piero, me e Inzaghi tutti insieme. Primo gol in pallonetto, su assist di Pippo.