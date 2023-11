Juve, incertezza Locatelli: gli ultimi aggiornamenti in vista dell’Inter

Se negli ultimi giorni è circolato un cauto ottimismo sul rientro del centrocampista della Juventus, dall'altra il recupero procede con lentezza. Locatelli non ha ancora assorbito la contusione alla costola che gli ha impedito di unirsi ai compagni in Nazionale. Tra le varie ipotesi sarebbe emersa quella per il giocatore di utilizzare una protezione nella zona infortunata. Non è ancora certo che però questo sia sufficiente a far si che il giocatore sia a disposizione contro l'Inter. Sicuramente lo staff della Juventus starebbe facendo il possibile per restituire Locatelli a mister Allegri. Considerando la coperta corta nel reparto, un pronto recupero sarebbe molto importante per la causa bianconera.