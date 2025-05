Kovacevic: “Se la Juve arriva quarta Tudor merita di restare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex bianconero Darko Kovacevic ha parlato del futuro del club bianconero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex bianconero Darko Kovacevic ha parlato del futuro del club bianconero: “La Juventus dipende da se stessa, ma io sono ottimista perché conosco Tudor e il dna del club. La Juventus è come il Real Madrid in Spagna, è obbligata a qualificarsi in Champions. L’abitudine a questa pressione è un aiuto in queste volate punto a punto. Igor è un grande allenatore e un amico, ai tempi della Juventus trascorrevamo molto tempo insieme. Lo confermerei con la Champions. E non lo dico perché siamo amici. Ho giocato anche con Conte, è stato un super capitano e adesso è un top tecnico. Tudor per amore della Juve ha accettato di allenare la squadra in corsa e in una situazione complicata, ma in poco tempo ha trasmesso due delle caratteristiche principali delle sue squadre: personalità e aggressività. Se arriva quarto – e sono convinto che ci riuscirà – merita di restare“.

Juve, le parole di Kovacevic

"Sono un gran tifoso di Vlahovic, non solo perché siamo connazionali. Quando è in forma, resta uno dei primi 4-5 centravanti a livello europeo. È forte e completo. Qualsiasi attaccante soffre quando non segna. A volte basta poco per sbloccarsi: vedrete che Dusan farà gol con l'Udinese. Se dovesse andare via senza aver mai vinto lo scudetto, mi dispiacerebbe: purtroppo è successo anche a me. Noi avevamo Zidane e Del Piero, però arrivammo secondi. Vedrei bene Dusan in Spagna, magari nell'Atletico. La Juve, per storia e dna, deve tornare a vincere. Yildiz possiede colpi notevoli, non a caso indossa il 10 della Juve. Nel calcio ci sono le categorie", ha concluso.