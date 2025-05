News | Juventus show: “Inviata offerta ufficiale!” Ecco per chi

Facciamo il punto della situazione su una notizia che sta circolando da qualche ora rispetto ad un possibile approdo alla Juventus

Un ritorno alle origini. Un filo che si riannoda dopo oltre vent’anni. Secondo quanto riportato da Relevo, la Juventus avrebbe messo nel mirino Antonio Pintus, lo storico preparatore atletico del Real Madrid, con una proposta concreta: tornare a Torino. Un nome che, per chi ha memoria lunga, non è nuovo dalle parti della Continassa. Pintus ha già vestito bianconero dal 1991 al 1998, lasciando un segno importante nel club di quegli anni.

La Juventus lo avrebbe contattato già da qualche tempo, con l’intenzione chiara di dare una svolta allo staff tecnico in vista della prossima stagione. Un segnale forte: si cerca non solo esperienza, ma eccellenza assoluta nella preparazione atletica, uno dei temi spesso discussi in questa stagione altalenante. Pintus, lo sappiamo, è molto più di un semplice preparatore: è un punto di riferimento in Europa, un nome che fa curriculum da solo.

E quel legame con Conte…

Il suo percorso parla da sé. Ha lavorato con Antonio Conte – e questo non è un dettaglio da poco – e ha girato mezza Europa: Chelsea, Monaco, West Ham, Olympique Marsiglia, Palermo, Sunderland, Inter. Proprio con i nerazzurri, nel 2021, ha messo la sua firma invisibile ma decisiva sullo scudetto targato Conte. E oggi è una delle figure chiave nel Real Madrid dei successi recenti. Un suo ritorno alla Juve sarebbe molto più di un semplice cambio nello staff: sarebbe un segnale. Di ambizione, di ricostruzione, forse anche di nostalgia per una Juventus che vuole tornare a dominare, partendo dalle basi. Quelle atletiche, mentali, invisibili ma decisive.