Juventus, il weekend del settore giovanile dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui risultati delle squadra giovanili bianconere nel weekend.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui risultati delle giovanili il questo fine settimana. Ecco il comunicato: "Scopriamo insieme come si sono comportate le nostre squadre giovanili negli impegni ufficiali che hanno disputato nel week-end del 4-5 novembre 2023! UNDER 19 FEMMINILE Bella vittoria contro il San Marino per le ragazze di Mister Scarpa. Poker per l'Under 19 femminile, che vince 4-1 con le reti di Ferraresi, Moretti, Termentini e Gallina. Quinto successo consecutivo per le nostre bianconere che salgono, così, a quota 15 punti in classifica dopo cinque turni di campionato.

UNDER 17 FEMMINILE Vittoria con poker per l'Under 17 femminile che a Riva Presso Chieri, in provincia di Torino, ha superato 1-4 l'Under 15 maschile del San Giuseppe Riva in un match del campionato "Giovanissimi Provinciali". Di Iannaccone, autrice di una doppietta, Santarella e Bertoglio le marcature delle bianconere di Mister Scarcella. UNDER 17 MASCHILE Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida allo Juventus Training Center di Vinovo tra la squadra allenata da Mister Rivalta e i pari età del Genoa. Ad aprire le marcature è stata proprio la formazione bianconera, al secondo minuto di gioco, con Leone. Il pari dei liguri è arrivato a metà del secondo tempo con la rete di Odero. Un punto a testa, dunque, con la Juventus che sale a quota 12 punti dopo le prime sette giornate di campionato, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Di seguito il tabellino del match. UNDER 15 FEMMINILE Doppio impegno nella giornata di sabato 4 novembre per le nostre due squadre Under 15 femminili. La squadra allenata da Mister Vood ha superato 9-1 l'Under 13 maschile del Cambiano - proprio in quel di Cambiano, in provincia di Torino - in un match del Girone D del campionato provinciale "Esordienti 2° anno".

L'Under 15 femminile di Mister Vood Vittoria anche per l'Under 15 femminile di Mister Vaccariello che si è imposta in trasferta, a Nichelino, 3-4 (risultato FIGC) contro l'Under 13 maschile dell'Onnisport Club grazie alla doppietta di Pronzati. La vittoria è arrivata, anche in questo caso, in un match del campionato provinciale "Esordienti 2° anno". L'Under 15 femminile di Mister Vaccariello a Nichelino Parlando sempre di Under 15 femminile, facciamo un passo indietro: in settimana, nello specifico mercoledì 1° novembre, la squadra allenata da Mister Vaccariello è scesa in campo per affrontare l'Under 13 maschile del Moncalieri B. Il risultato ha sorriso alle nostre bianconere che si sono imposte con il punteggio di 7-3 in questo match, valido per il Girone L del campionato provinciale "Esordienti 2° anno". UNDER 15 MASCHILE Primo pareggio stagionale per la squadra allenata da Marcello Benesperi che, tra le mura amiche, non va oltre lo 0-0 contro i pari età della Cremonese. Con questo punto ottenuto i bianconeri salgono a quota 16 dopo i primi sei turni e mantengono, così, l'imbattibilità".

