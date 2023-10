Juventus – Verona, i possibili protagonisti della gara di questa sera

Dusan Vlahovic ha realizzato tre gol in sette sfide contro il Verona in Serie A, due con la maglia della Fiorentina, nel 2020/21, e uno con la Juventus, nel febbraio 2022. Sono quattro le squadre contro cui l’attaccante bianconero finora è andato a segno in almeno quattro sfide nel massimo campionato: Bologna, Cagliari, Sampdoria e Lazio. Dopo aver segnato quattro gol nelle prime quattro partite di questo campionato, Dusan Vlahovic è rimasto a secco nelle ultime tre, ma con le ultime due da subentrato; la sua ultima rete a gara in corso nella competizione risale al 7 maggio 2023, contro l’Atalanta. L’ultima rete di Moise Kean in Serie A è stata proprio contro il Verona, il 1° aprile 2023; da allora ben 10 partite senza segnare nella competizione per l’attaccante bianconero, che solo una volta ha fatto peggio: 13 tra maggio e ottobre 2022. Moise Kean ha realizzato due reti contro il Verona in Serie A e solamente contro l’Empoli (tre) ha fatto meglio; il giovane attaccante bianconero, uno degli unici nove nati dal 2000 in avanti con almeno 35 gol nei maggiori cinque campionati europei (37), ha giocato 19 partite e segnato quattro reti con la maglia del Verona nel massimo campionato. Bremer, che ha già segnato un gol contro il Verona in Serie A (06/01/2021 con il Torino) è il difensore della Juventus che ha giocato più minuti in questo campionato: 804 – considerando tutti i ruoli invece, solo Adrien Rabiot lo precede (810). Negli ultimi due campionati di Serie A Adrien Rabiot ha partecipato a 15 gol, grazie a nove reti e sei assist vincenti; nel periodo sono solo cinque i centrocampisti che hanno fatto meglio nella competizione (Koopmeiners, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni e Felipe Anderson). A partire dallo scorso campionato, la Juventus ha subito soltanto un gol nelle otto partite in cui Daniele Rugani è partito dal 1’ minuto (38 reti incassate in 39 match senza di lui titolare); inoltre, i bianconeri con il classe ‘94 nell’11 titolare nel periodo considerato hanno vinto il 75% degli incontri di Serie A a fronte del 56% senza di lui dal primo minuto. Daniele Rugani, che ha realizzato due dei suoi sei gol in bianconero in Serie A contro squadre di Verona (uno contro gli avversari di giornata, il 19 maggio 2018, uno contro il Chievo, il 21 gennaio 2019) è vicino a tenere la porta inviolata in 50 incontri interi in tutte le competizioni con la Juventus (49). Sette dei nove gol di Weston McKennie in Serie A sono arrivati in gare casalinghe – fanno eccezione una rete contro il Milan e una contro il Verona, entrambe nel 2021; dovesse andare a bersaglio, il centrocampista bianconero arriverebbe a 10 reti nel campionato italiano, tante quante quelle realizzate da tutti gli altri giocatori USA messi insieme (Pulisic 4, Bradley 3, Lalas 2, Busio 1).