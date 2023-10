Le probabili formazioni di Juve-Verona: torna Vlahovic, panchina per Chiesa

Dopo la vittoria di misura contro il Milan la Juve si prepara a sfidare il Verona, match valido per la decima giornata di Serie A. Vincendo la squadra di Allegri salirebbe al primo posto in classifica per la prima volta dopo 124 partite: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.