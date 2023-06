Ma oltre a Pedullà si è espresso anche Gianluca Di Marzio a SkySport: "La richiesta di Lotito è di 40 milioni di euro, destinata scendere a 32 più bonus, è sul mercato solo perché ha un anno di contratto. Offerte concrete non sono arrivate, solo sondaggi, dall’Inter e dalla Juventus nel caso in cui Rabiot non rinnovi, in questo momento non c'è nessuna trattativa in corso".