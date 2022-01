Juventus, il Tottenham piomba su Dejan Kulusevski

Il mercato bianconero si muove anche sul fronte delle uscite. Il Tottenham di Paratici e Conte infatti ha messo nel mirino il 2000 svedese.

Il calciomercato della Juventus sta vivendo ore caldissime. Mentre il club ha concluso la trattativa che ha portato Dusan Vlahovic a Torino, facendo il colpo ad effetto di questa sessione invernale, una squadra di Premier League è piombata su un giocatore bianconero. Infatti nelle ultime ore si è fatto sempre più forte l'interesse del Tottenham per Dejan Kulusevski. Secondo il portale The Athletic, il club londinese avrebbe mosso i primi passi con la Juventus per il centrocampista svedese. Fabio Paratici, direttore generale degli Spurs, lo aveva acquistato dal Parma nel 2020 per circa 40 milioni di euro. Ora vorrebbe assicurarsi di nuovo il suo talento, stavolta nella sua avventura in Premier League.

L'offerta del Tottenham, secondo quanto arriva dall'Inghilterra, sarebbe quella di un prestito con diritto od obbligo di riscatto. Già l'Everton nei giorni scorsi si era fatto avanti, ma senza andare oltre il semplice prestito. Visto il costo a bilancio del giocatore, la società bianconera non vuole fare una minusvalenza né tantomeno darlo in prestito secco, con il rischio di rimandare soltanto di qualche mese la decisione sul suo futuro. L'ex Parma con Massimiliano Allegri non sta trovando molto spazio: solo sei presenze dal 1' in stagione e un minutaggio a singhiozzo. Il suo rendimento è distante da quello che gli era valso l'attenzione della Juventus.

Il primo obiettivo del Tottenham in quel ruolo era Adama Traoré del Wolverhampton, ma lo spagnolo di origini maliane ha preferito tornare al Barcellona, club in cui è cresciuto. Il talento dimostrato da Kulusevski non è in discussione ed ecco perché sia Paratici che Conte sono convinti di poter puntare su di lui per rinforzare la rosa. Del resto l'ex tecnico juventino ha chiesto a gran voce nuovi innesti, anche con dichiarazioni pubbliche inequivocabili. Dopo aver mancato alcuni obiettivi di mercato, il duo italiano degli Spurs vuole pescare dalla Juventus il jolly che dia maggiore qualità ed estro alla squadra, che al momento è settima in Premier League.