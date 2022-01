Juve, il punto sui giocatori in nazionale: tante vittorie per i bianconeri

Come se la stanno cavando i giocatori della Juve in giro per il mondo? Andiamo alla scoperta dei risultati dei calciatori in nazionale

Mentre tutto i tifosi bianconeri sono in attesa dell'ufficialità di Dusan Vlahovic e delle ultime novità di mercato, non bisogna dimenticarsi che molti giocatori della Juve sono impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Come se la stanno cavando? Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato i resoconti dei match dei giocatori bianconeri:

"Si è chiusa la prima nottata di gare che ha visto coinvolte le Nazionali di quattro giocatori bianconeri. In ordine temporale, stiamo parlando del già qualificato Brasile di Alex Sandro, quest'ultimo in campo per tutta la partita, che ha pareggiato 1-1 in trasferta contro l'Ecuador. Nella notte italiana ha giocato (per oltre ottanta minuti) anche Bentancur con il suo Uruguay, vittorioso fuori casa 1-0 contro il Paraguay. Sorrisi anche per Weston McKennie, presente sul terreno di gioco dal primo all'ultimo minuto nel successo di misura, anche in questo caso per 1-0 degli Stati Uniti contro l'El Salvador. Ha chiuso, poi, il palinsesto dei Nazionali bianconeri l'Albiceleste di Dybala (non in campo per questo incontro) che, nonostante la qualificazione ai Mondiali già raggiunta, ha dato filo da torcere al Cile imponendosi 2-1 lontano dall'Argentina. Questa sera, alle ore 22.00 italiane, in programma il match tra la Colombia di Cuadrado e il Perù". (Juventus.com)

Riuscirà questa sera il terzino colombiano a portare a casa la vittoria? Il classe 1988 potrebbe essere uno dei giocatori a guadagnarci di più dall'arrivo di Dusan Vlahovic. Cuadrado, infatti, quest'anno è ancora a secco di assist. Una cosa particolare per un giocatore che nell'ultima stagione ha fornito ben 10 passaggi vincenti. Questo strano dato è dovuto alla mancanza di area di rigore avversaria di un attaccante di peso in grado di trasformare i cross in gol. Vlahovic potrebbe essere quel giocatore. Il colombiano potrebbe quindi aggiungere al suo bel bottino di 4 gol anche degli assist. Per la gioia di Allegri e di tutti i tifosi bianconeri.