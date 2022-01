I tifosi della Juve accolgono Vlahovic: “Chi questa squadra ha desiderato, da noi verrà sempre amato”

I tifosi bianconeri hanno esposto uno striscione di benvenuto per Dusan Vlahovic

La giornata di oggi è una di quelle che è destinate a passare alla storia per tutto il popolo juventino che, ha vissuto il primo giorno di Dusan Vlahovic con la maglia bianconera, con il forte desiderio di vederlo presto in campo a disposizione di Massimiliano Allegri. Nella mattinata di oggi il suo arrivo alla Continassa, dopodichè le visite mediche di rito e la firma sul contratto che è stato depositato proprio qualche ora fa in lega.

Ma non potrà mai sorridere quanto tutti i tifosi juventini, letteralmente scatenati e in festa per questo colpo che è destinatio a diventare l'affare dell'anno. Immediato lo striscione di benvenuto per l'ormai ex numero 9 della Fiorentina, affisso all'esterno della Continassa e che cita cosi: "Chi la Juve ha sempre sognato sarà per sempre da noi amato".