Juventus, tutti i numeri della partita di Szczesny contro la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla partita di Szczesny di ieri. Ecco il comunicato: "Un'altra vittoria, un altro clean sheet per la Juve. PARTIAMO DA QUI Nel 2023 la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 11 trasferte in Serie A, più di ogni altra squadra nella competizione nello stesso periodo.

TEK PROTAGONISTA Alcune parate decisive hanno caratterizzato - anche - al Franchi la prestazione di Szczesny. Soprattutto nella prima frazione di gioco. Quattro le sue parate, una presa alta per Tek. Non solo: 15 passaggi positivi per lui, 11 lanci, 38 palloni giocati, 7 palle recuperate. E, SOPRATTUTTO, ZERO GOL SUBITI".