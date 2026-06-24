Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società bianconera augura un buon compleanno a Federico Gatti che spegne oggi 28 candeline:

“Buon compleanno a Federico Gatti che oggi, mercoledì 24 giugno 2026, compie 28 anni - il difensore bianconero, arrivato alla Juventus nel 2022 e che nei mesi scorsi ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2030.

Nella stagione appena conclusa, Gatti ha raccolto 28 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando quattro gol equamente distribuiti tra campionato e competizione europea.

La sua grinta e la sua voglia ogni volta che è stato chiamato in causa hanno spesso dato una scossa a tutto il gruppo, esempio di impegno e attaccamento ai colori bianconeri sia dentro che fuori dal campo.

Ancora tanti auguri Fede, un grande abbraccio da tutta la famiglia bianconera!”