La Juventus augura un buon compleanno al proprio difensore che nella giornata di oggi festeggia 28 anni.
Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società bianconera augura un buon compleanno a Federico Gatti che spegne oggi 28 candeline:
“Buon compleanno a Federico Gatti che oggi, mercoledì 24 giugno 2026, compie 28 anni - il difensore bianconero, arrivato alla Juventus nel 2022 e che nei mesi scorsi ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2030.
Nella stagione appena conclusa, Gatti ha raccolto 28 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando quattro gol equamente distribuiti tra campionato e competizione europea.
La sua grinta e la sua voglia ogni volta che è stato chiamato in causa hanno spesso dato una scossa a tutto il gruppo, esempio di impegno e attaccamento ai colori bianconeri sia dentro che fuori dal campo.
Ancora tanti auguri Fede, un grande abbraccio da tutta la famiglia bianconera!”
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