Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Di seguito tutte le info necessarie.

Il comunicato del club bianconero

“Sulle note di “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti, ormai diventata uno dei momenti più evocativi dei prepartita all’Allianz Stadium, celebriamo l’amore per la Juventus: un sentimento autentico, profondo, che accompagna ogni tifoso e che, partita dopo partita, ritrova il suo posto naturale sugli spalti. Abbonarsi significa scegliere di esserci: vivere ogni attesa, ogni emozione e ogni istante in bianconero, condividendo una passione che continua a rinnovarsi stagione dopo stagione.

SCOPRI TUTTE LE INFORMAZIONI

Anche quest’anno saranno disponibili tre diverse tipologie di abbonamento: “BASE” e “FULL” con la sola Serie A e l’abbonamento “STAR” che include anche le 4 partite della fase a girone unico di UEFA Europa League e l’ottavo di finale di Coppa Italia, l’opzione ideale per chi vuole garantirsi il posto al miglior prezzo a partire da 27€ a partita!

FASI DI VENDITA

Da lunedì 29 giugno ore 15:00, gli abbonati 2025-26 potranno rinnovare l’abbonamento fino a domenica 12 luglio, confermando il proprio posto o scegliendone un altro tra quelli disponibili.

I crediti accumulati nella passata stagione invece, saranno validi fino alle ore 23:59 di domenica 19 luglio. Per accedere alla prelazione e utilizzare i crediti, gli abbonati dovranno inserire il proprio numero di Juventus Card.

Sempre da lunedì 29 giugno, sarà già possibile acquistare anche nuovi abbonamenti nei settori in vendita dell’Allianz Stadium.

A partire dalle ore 15:00 di lunedì 13 luglio, saranno disponibili in acquisto anche i posti non confermati dagli abbonati 2025-26 in fase di rinnovo.

NOVITÀ

La nuova stagione porterà una grande novità: tutti i titoli di accesso allo stadio saranno in formato 100% digitale, un’evoluzione tecnologica che ha l’obiettivo non solo di migliorare l’esperienza dei tifosi ma anche di contrastare sensibilmente la contraffazione.

Scaricando gratuitamente l’app Allianz Stadiumdisponibile entro il 13 luglio nell'app store del proprio smartphone, gli abbonati 2026-27 potranno caricare direttamente il loro abbonamento in app per accedere allo stadio e gestire tutti i servizi inclusi.

Gli abbonamenti, quindi, non saranno più caricati sulla Juventus Card e nemmeno le riserve dovranno più esserne obbligatoriamente in possesso.

Inoltre, nei giorni successivi all’acquisto dell’abbonamento, tutti gli abbonati 2026-27 riceveranno via email un codice per attivare gratuitamente la Black&White Membership che dà accesso a numerosi vantaggi, tra i quali la partecipazione ad eventi riservati e lo sconto del 10% valido negli store e online store.

TARIFFE SPECIALI

UNDER 14 : a partire da 325 €, la tariffa "UNDER 14" in alcuni settori delle tribune Est e Ovest è riservata a tutti i ragazzi nati dopo il 01/01/2013. La promozione è vincolata all’acquisto contestuale di un abbonamento BASE, nello stesso settore, per un adulto accompagnatore.

UNDER 28 : Acquista il tuo abbonamento nei settori 117 o 221 dell’Allianz Stadium e potrai beneficiare di questa tariffa speciale a partire da 529 €! La promozione è riservata ai giovani tifosi nati dopo il 01/01/1999.

ABBONAMENTI PREMIUM

Vuoi vivere una stagione nei posti di prestigio dell’Allianz Stadium? A partire da 3.400 € + IVA potrai entrare a far parte dello Juventus Premium Club.

Per maggiori informazioni visita il sito Juventus.com o scrivi a juventuspremiumclub@juventus.com.

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

Sei iscritto a uno JOFC? Rivolgiti al tuo Presidente e scopri come acquistare il tuo abbonamento per la stagione 2026/2027. Per diventare socio, trova subito l’Official Fan Club più vicino a te! “