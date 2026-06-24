Il calciomercato estivo si appresta ad entrare nel vivo e la Juventus, continua a lavorare con l’obiettivo di migliorare la rosa in vista della prossima stagione. I bianconeri, sono attivi su più fronti, e molto probabilmente dalla prossime settimane inizieranno i primi affondi per gli obiettivi di mercato prefissati.

Prima di procedere alle operazioni in entrata, la dirigenza dovrà però anche pensare ad alcuni movimenti in uscita, ed è proprio per questo che il primo indiziato a lasciare la Vecchia Signora sembra essere Fabio Miretti.

Sul centrocampista, si registra l’interesse della Fiorentina e del Bologna, con la squadra felsinea che al momento sembra aver superato la concorrenza della Viola, e nelle prossime ore potrebbe decidere di chiudere la trattativa.

Le parole di Gianni Balzarini

Sul punto, si è espresso anche il giornalista Gianni Balzarini, che attraverso un video su YouTube, ha riportato gli ultimi aggiornamenti in merito alla trattativa con il Bologna. Qui sotto le sue parole:

“Miretti potrebbe portare una plusvalenza di 10-12 milioni ed è visto in direzione Bologna. Si sono infittite le trattative nelle ultime ore per portare proprio Miretti, perché entro martedì la Juve deve fare dai 13 ai 15 milioni di plusvalenza per evitare anche una ricapitalizzazione".

Ha poi aggiunto su Joao Mario:”Nel discorso ci rientra anche Joao Mario che il Bologna vorrebbe tenersi, però a questo punto si studierebbe una formula diversa dal prestito secco a prescindere da Holm sul quale la Juve non ha ancora deciso il su da farsi perché è ritenuto sicuramente un giocatore molto interessante".