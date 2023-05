Juventus, le statistiche sui calciatori in vista del Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche dei protagonisti per la partita con il Milan . Ecco il comunicato: "Federico Chiesa ha preso parte a sei gol (tre reti e tre assist) contro il Milan in campionato, inclusa la sua unica doppietta con la Juventus in Serie A (6 gennaio 2021): contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature in Serie A (sei anche contro il Bologna). Contro l’Empoli nel match più recente, Federico Chiesa ha ritrovato il gol in Serie A dopo 501 giorni, ovvero dal 6 gennaio 2022 contro il Napoli. Il classe ‘97 potrebbe partecipare ad almeno un gol in quattro presenze consecutive in Serie A per la prima volta dal marzo 2021 (un gol e due assist nelle ultime tre gare). Stefano Pioli è l’allenatore con cui Federico Chiesa ha sia collezionato più presenze (66) che segnato più gol (12) in Serie A, con la Fiorentina tra il 2017/18 e il 2018/19 Dusan Vlahovic ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime tre sfide contro il Milan in Serie A (due reti e due assist), inclusa una doppietta con la Fiorentina il 20 novembre 2021, dopo che non era stato coinvolto in alcuna rete contro i rossoneri nelle sue prime tre gare nel torneo. Le prime sei presenze di Dusan Vlahovic in Serie A sono arrivate con Stefano Pioli allenatore, con la Fiorentina tra settembre 2018 ed aprile 2019.

Le prime due reti di Arkadiusz Milik in Serie A sono state realizzate contro il Milan: doppietta con la maglia del Napoli il 27 agosto 2016 (4-2 dei partenopei). Moise Kean ha segnato sei gol in questo campionato, in Serie A non ha mai fatto meglio in una singola stagione (sei centri anche nel 2018/19) – il classe 2000 ha realizzato due reti contro il Milan in campionato, solo contro l’Empoli vanta più gol in Serie A (tre). Le prime 48 presenze, condite da due gol, di Manuel Locatelli in Serie A sono arrivate con la maglia del Milan tra il 2016 e il 2018, tra cui la rete contro la Juventus del 22 ottobre 2016. Adrien Rabiot ha segnato la sua prima rete in Serie A il 7 luglio 2020 contro il Milan, il francese ha realizzato 11 gol nel 2022/23 tra tutte le competizioni, l’ultimo centrocampista della Juventus ad aver segnato di più in una singola stagione è stato Arturo Vidal (18 nel 2013/14). Bremer ha segnato 10 gol di testa in Serie A dal 2019/20: nei maggiori cinque tornei europei nessun difensore ha fatto meglio nel periodo (10 anche Virgil Van Dijk). Il Milan è la squadra contro cui Wojciech Szczesny ha parato più rigori in Serie A: tre su nove respinti in generale, due dei quali con la maglia della Juventus (uno a Torino nel maggio 2021 a Kessié, uno a San Siro nel novembre 2018 a Higuain) – il restante in un Roma-Milan del dicembre 2016 a Niang. Solo Khvicha Kvaratskhelia (10) ha fornito più assist di Rafael Leão e Filip Kostic (entrambi otto) nella Serie A 2022/23.