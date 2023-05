Calciomercato Juve | Addio Vlahovic: ora il sostituto! Al suo posto arriva…

La Juventus ha la necessità di fare chiarezza circa il futuro di Dusan Vlahovic. Tra le varie questioni da risolvere, questa, è forse tra le più scottanti. In questo senso le informazioni che abbiamo noi raccontano molto bene come la situazione sia abbastanza complessa e complicata. Le possibilità che Dusan possa andare via, direzione Premier, sono assolutamente alte. Ed è per questo motivo che oggi abbiamo stilato la lista dei calciatori che potrebbero prendere il suo posto. Molto probabilmente, al posto di Vlahovic, arriverà uno dei nomi che troverete nella lista che segue <<<