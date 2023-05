Le probabili formazioni di Juve-Milan: Vlahovic in dubbio

Manca ormai poco alla fine della stagione e con soltanto due partite ancora da giocare la Juve non ha ancora molto a cui puntare. Raggiungere la zona Champions League è ormai estremamente difficile, con i bianconeri che al netto di possibili penalizzazioni da parte della UEFA, giocheranno la prossima Europa League. Domenica alle 20:45 i bianconeri si preparano a scendere in campo contro il Milan in quella che sarà l'ultima partita all' Allianz Stadium della stagione. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni di bianconeri e rossoneri.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-5-2, con Massimiliano Allegri che potrà contare sulla squadra quasi al completo. Oltre all'infortunato De Sciglio, infatti, gli unici in dubbio sono infatti Bonucci e Vlahovic, che dovrebbero essere convocati ma che non sono al meglio della condizione. In porta ci sarà Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce sono pronti Cuadrado e Kostic, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Miretti, Locatelli e Rabiot. In attacco con Vlahovic ancora in forte dubbio il tandem d'attacco dovrebbe essere composto da Di Maria e Milik, con Chiesa e Kean pronti a subentrare a partita in corso.