Juventus, le statistiche della partita con il Lecce: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le statistiche della gara con il Lecce. Ecco il comunicato: "Era dal 2019/20 (16 punti in quel caso) che la Juventus non raccoglieva almeno 13 punti nelle prime sei partite di un campionato di Serie A. Nelle sei sfide interne giocate contro il Lecce nel girone di andata in Serie A, la Juventus ha sempre vinto e non ha subito nemmeno un gol. Lecce che non perdeva in trasferta in Serie A dal 3 maggio 2023, proprio contro la Juventus.

Ed era dal 3 aprile 2023 contro l’Empoli che il Lecce non chiudeva una gara di Serie A senza effettuare nemmeno un tiro nello specchio. Questa è la seconda volta dal 2004/05 ad oggi che il Lecce non effettua nemmeno un tiro in un primo tempo di Serie A; la precedente sempre contro la Juventus ad ottobre 2022. FATTORE AREK Arkadiusz Milik ha interrotto un digiuno in Serie A che durava dal 30 aprile contro il Bologna: 10 gare senza gol, il suo più lungo in termini di presenze nella competizione (429 minuti senza segnare in A per il polacco). Milik ha segnato in entrambe le due sue gare casalinghe di Serie A giocate contro il Lecce: febbraio 2020 con il Napoli e oggi. Cinque vittorie e tre pareggi per la Juventus nelle otto gare di Serie A in cui Arek è andato a segno.

NUMERI SUPER, ADRIEN Dall'inizio della scorsa stagione, nessun centrocampista della Serie A ha preso parte a più gol di Adrien Rabiot (19 - 12 reti, 7 assist) in tutte le competizioni. Secondo assist in questa Serie A per Rabiot: il francese per ora è il solo centrocampista ad aver fornito almeno due passaggi vincenti in ognuno degli ultimi quattro massimi campionati (dal 20/21 ad oggi). Per Rabiot 200 vittorie nei maggiori cinque campionati europei, per Rugani 100 vittorie in tutte le competizioni con la Juventus, per Weah 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei".

