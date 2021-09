Le probabili formazioni di Spezia-Juventus: spazio per Kean in attacco

A meno di 24 ore dall'inizio del match tra Spezia e Juventus, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

La quinta giornata di Serie A è cominciata ieri con il pareggio tra Bologna e Genoa e le vittorie di Atalanta e Inter. Oggi la Juventus affronterà fuori casa lo Spezia. Un match sulla carta semplice, ma che i bianconeri non dovranno sbagliare. L'inizio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri è stato terribile: due pareggi e due sconfitte, due punti in quattro partite. Il campionato è ancora molto lungo e recuperare il terreno perso non è impossibile, ma contro la squadra di Thiago Motta saranno necessari i tre punti. Vincere è l'unica cosa che conta, per scongiurare la possibilità di allontanarsi ancora di più dalla testa della classifica. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa dello Spezia si schiereranno con un 4-3-3. In porta agirà Zoet, esperto portiere olandese specialista nel parare i rigori: è il quinto miglior portiere per media rigori parati di tutta la Serie A. Difesa a quattro composta da Amian, Nikolaou, Hristov e Ferrer. Assente per infortunio Erlic, come confermato dall'allenatore in conferenza stampa. A centrocampo agiranno Maggiore, Bourabia e Simone Bastoni, quest'ultimi due in gol all'ultima giornata. In attacco spazio al tridente composto da Salcedo, Manaj e Gyasi. Pronti a subentrare a partita in corso Verde e Antiste, titolari nelle ultime uscite stagionali.

Massimiliano Allegri, invece, schiererà i suoi con l'ormai consueto 4-4-2. Tra i pali il numero uno Szczesny, che nonostante un inizio di stagione complesso, sarà confermato. In difesa ci saranno Danilo, De Ligt, Bonucci e De Sciglio, con Alex Sandro e Cuadrado che scalpitano per un posto da titolare. A centrocampo spazio a Chiesa, Bentancur, McKennie e Bernardeschi, possibile turno di riposo per Locatelli. Tandem d'attacco composto da Dybala e Kean. L'attaccante italiano è in vantaggio su Alvaro Morata, alle prese con un leggero problema muscolare. Lo spagnolo non è convocato ma non è al meglio della condizione. Panchina per Kulusevski, arma utile a sbloccare la partita.