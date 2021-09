Allo scoperta dello Spezia

Gli avversari dei bianconeri

La Juventus scenderà in campo domani sera in casa dello Spezia, per cercare la prima vittoria stagionale in campionato. Una partita da vincere a tutti i costi per i bianconeri, che si trovano al penultimo posto in classifica a due punti, e dicono iniziare a risalire verso la vetta. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida di domani sera, analizzando la formazione di Thiago Motta.