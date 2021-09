De Ligt e Kulusevski sono ormai un caso per la Juventus

De Ligt e Kulusevski non stanno riuscendo ad emergere in casa Juventus: che cosa succederà ai due giocatori bianconeri?

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, il giornalista di Radio RaiFrancesco Repice ha parlato di De Ligt: “Allegri ha fatto autocritica dicendo di aver probabilmente sbagliato i cambi, lui che i cambi di solito non li sbaglia mai. Con quei cambi voleva dare un segnale e probabilmente i diretti interessati avranno recepito. L’Italia viene da un Europeo dove la coppia difensiva Bonucci-Chiellini ha giganteggiato, certo non hanno più 20 anni. Non ricordo che la Juve abbia preso gol tanto spesso dalla prima punta su calcio d’angolo. C’è da fare una riflessione sui soldi spesi per De Ligt: se fai un investimento così, questo ragazzo deve essere in grado di rimpiazzare e di far rifiatare Bonucci e Chiellini. E questo in questi anni non si è visto".

Il difensore centrale olandese è stato acquistato a peso d'oro dall'Ajax come il futuro campione della Juventus. Fino ad ora, però, De Ligt non è riuscito ad esprimere al meglio tutte le sue potenzialità. Sia chiaro, il classe 1999 non ha giocato male, ma da uno così ci si sarebbe aspettati qualcosa in più. Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione lo ha criticato più volte, preferendogli in diverse occasioni gli esperti Bonucci e Chiellini. Contro lo Spezia l'ex Ajax avrà l'ennesima possibilità di fare bene, vedremo se riuscirà a sfruttarla.

Un altro giocatore a lasciare dei dubbi in casa Juventus è Kulusevski, un vero e proprio oggetto del mistero. Il giornalista di Radio Rai ha commentato: "Un’altra valutazione va sui soldi spesi per Kulusevski: sono ormai due anni e ancora non si sono viste le sue qualità. Spero che non diventi un problema, ma ancora non si è capito cosa voglia fare nella vita e quale sia il suo ruolo. Allegri non giocherà mai con moduli troppo squilibrati”. Lo svedese riuscirà mai a trovare il suo ruolo all'interno della Juventus o rimarrà per sempre una futura promessa?