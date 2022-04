Juventus, altro che Scudetto: ora anche la Champions è a rischio

La Juventus, con il passo falso di sabato, rischia anche di mettere in dubbio la qualificazione in Champions League.

redazionejuvenews

C'è stato un momento in questa stagione dove la Juventus sembrava potesse ambire a lottare per lo Scudetto. Prima della sfida con l'Inter, i bianconeri arrivavano da tantissimi risultati utili consecutivi e sognare non costava nulla. Ma si è ben capito che questo campionato è un torneo strano, tante squadre sono passate dalla lotta Scudetto, poi alla zona Champions e adesso addirittura in zona Europa League, basti pensare all'Atalanta, che in autunno sembrava potesse essere la rivale dei nerazzurri per il tricolore e adesso è ottava, fuori dalle competizioni europee.

La Juventus, con il pareggio contro il Bologna, ha un po' rallentato il ruolino di marcia, e la Vecchia Signora rischia di doversi guardare le spalle da diverse squadre. Non qualificarsi per la prossima Champions League sarebbe un fallimento epocale, uno tra i peggiori della storia di Madama, motivo per cui il club piemontese farà certamente di tutto per raggiungere l'obiettivo. Come detto da Allegri, mancano 10 punti per arrivare al quarto posto a fine stagione senza patemi d'animo, uno è già stato portato a casa e il calendario sorride alla Juventus. Nelle prossime tre partite, infatti, i bianconeri affronteranno Sassuolo, Genoa e Venezia, tre squadre assolutamente alla portata della Juventus, ma con l'atteggiamento visto ieri, sarà difficile battere chiunque.

Con tre ipotetiche vittorie nelle prossime tre sfide, potrebbe arrivare quindi il tanto agognato obiettivo stagionale, anche perché negli ultimi due match della Serie A la Vecchia Signora dovrà affrontare Lazio e Fiorentina, due incontri sulla carta molto più complicati, per giunta con due potenziali dirette concorrenti. Quindi la Juventus deve alzare il ritmo per non rischiare di rovinare una stagione già in chiaroscuro, anche per porre le basi in vista della prossima stagione, che a detta di molti, ed anche dello stesso Allegri, sarà l'annata del ritorno dei bianconeri nella lotta Scudetto, questa volta per davvero.