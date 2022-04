Calciomercato Juventus, colpo totalmente a sorpresa: “C’è stato l’incontro!”

1 di 2

Calciomercato Juventus, nuova trattativa per Cherubini.

Come vi abbiamo riferito in più occasioni, la Juventus è molto attenta sul fronte calciomercato, sondando svariati possibili obiettivi per l'estate che si avvicina. I nomi finiti sul taccuino di Cherubini e soci sono molti e, di tanto in tanto, se ne aggiungono anche di nuovi. Insomma, le sorprese non sono affatto escluse.

Per quanto riguarda la difesa, sappiamo che la Juve è alla ricerca anche di un nuovo centrale titolare. Dunque, di un profilo molto importante, non uno qualsiasi. In questo senso, quello di Antonio Rudiger è il nome più chiacchierato negli ultimi tempi. Arrivare al colosso tedesco, in uscita a parametro zero dal Chelsea, non è però semplice. L'ex Roma chiede un ingaggio importante, forse troppo per le casse bianconere.

Inoltre Rudiger vorrebbe anche un cospicuo bonus alla firma, un dettaglio che rischia di complicare ulteriormente l'affare. Ecco perché la Signora si sta guardando attorno per individuare altre alternative di livello. E con Romagnoli in direzione Lazio e Bremer sempre più vicino all'approdo a Milano, sponda nerazzurra, ora la Juve si starebbe muovendo per un nuovo obiettivo a sorpresa <<<