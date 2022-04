Bologna, De Leo: “Contro la Juve avremmo meritato la vittoria”

In conferenza stampa al termine del match contro la Juve, l'assistente tecnico del Bologna De Leo ha analizzato la partita

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro la Juve, l'assistente tecnico del BolognaDe Leo ha parlato della prestazione dei suoi: “I tre punti sarebbero stati meritati. L’abbiamo condotta bene, a eccezione per il finale di gara. L’avevamo gestita bene sin dall’inizio, con coraggio e qualità. Riuscivamo a venire fuori bene dalla pressione nemmeno troppo forte della Juve nei primi minuti. C’è un po’ di amarezza, razionalmente poi la analizzeremo e capiremo quanto di buono abbiamo fatto. Poteva diventare un'impresa, ma lo è, una piccola impresa. Con una squadra così forte non ci siamo disuniti, è giusto essere anche felici”.

“C’è la consapevolezza di potersela giocare con tutti - ha continuato De Leo. Avevamo dimostrato questo anche nel girone d’andata, poi avevamo avuto problematiche di infortuni e poca continuità negli allenamenti. Ora abbiamo il gruppo al completo e manteniamo intensità tecnica importante. Riusciamo a gestire il piano gara meglio e possiamo contare sugli innesti a gara in corso. Ci dà conferma della bontà di quanto fatto nella prima metà della stagione. Medel? Noi facciamo sempre autocritica per migliorarci. Penso che era una fase di adrenalina così forte, Gary ha giurato di non aver offeso l’arbitro. Ha avuto una reazione forte ma da un punto di vista gestuale, non ci sono state parole fuori posto. A mio avviso si poteva soprassedere in quel momento e smorzare la tensione. Andiamo avanti e cercheremo di migliorare anche da quel punto di vista”.

Chiosa finale sulle condizioni di Arnautovic e Kasius: “Marko è uscito per un problema alla schiena, ha resistito finché ha potuto e poi ci ha chiesto di uscire. Per Kasius mi dispiace molto, rimanendo con due uomini in meno dovevamo fare una scelta. Personalmente mi sono scusato con lui e mi ha detto che ha capito perfettamente, fa parte delle dinamiche”.