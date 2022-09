Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni

La Juventus ha vinto l'ultima partita disputata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, e valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri hanno superato lo Spezia per 2-0 grazie alle reti di Vlahovic e di Milik, subentrato proprio al numero 9 bianconero. Questo pomeriggio la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo allo stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, nella sfida che precede l'esordio della squadra in Champions League, in programma martedì sera contro il PSG a Parigi.