Juventus, i risultati dell’attività di base: il comunicato

Sono stati tanti i risultati positivi ottenuti dalle nostre squadre e alcuni di questi meritano indubbiamente una menzione speciale. Copertina dedicata ai tornei internazionali dei nostri ragazzi: per esempio la McDonald's Cup, vinta in Francia dai ragazzi Under 14 di De Martini battendo in finale il Benfica ai rigori. Sempre in Francia, terzi i ragazzi Under 11 di Mister La Pira, dopo aver vinto la finale 3/4 posto con il St. Etienne.