Juventus, il riassunto del giorno: parlano Ravanelli e Brio

Per la Juventussono giorni di attesa in vista della prossima gara contro il Cagliari. Ravanelli ha detto la sua sui bianconeri: "In questo momento Vlahovic non è titolare fisso. Nelle gerarchie di Allegri Kean, Milik e Chiesa sono avanti. Ad oggi sono più in forma di Vlahovic. Se vuole lottare per lo scudetto la Juve a gennaio dovrebbe fare un paio di acquisti di livello soprattutto a centrocampo".