Juventus, il riassunto del giorno: parlano Akè e Locatelli

Anche Akè, ex Juve, ha detto la sua: "L'attaccante o il quinto, come ho fatto alla Juventus. Posso giocare anche esterno, ma devo imparare anche a difendere bene. Mi alleno sia da seconda punta che da esterno, sia a destra che a sinistra. Posso ricoprire la posizione da entrambi i lati perché so calciare con tutti e due i piedi. Allegri chiedeva di venire più basso per andare in contropiede per avere maggiore copertura in questo ruolo. Thauvin? È sempre forte. È lo stesso di sempre, anche se non è nella posizione in cui giocava a Marsiglia. Le qualità gli sono rimaste. Per i giocatori come lui basta un gol e poi non si stoppa più. In Francia ho imparato molto, il primo anno ci siamo qualificati in Champions League, mentre alla Juve sentivo l'esigenza di crescere e i bianconeri sono perfetti per questo".