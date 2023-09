Locatelli: “Adesso alla Juventus abbiamo una situazione migliore”

Manuel Locatelli , calciatore della Juventus , ha detto la sua nella conferenza stampa in Nazionale . Ecco le sue parole: "Quello è uno dei ruoli più determinanti, devi essere bravo a mantenere l'equilibrio della squadra. Abbiamo fatto un solo allenamento con lui, ma sicuramente cercheremo di seguirlo. Io questo ruolo posso farlo, un passo che devo fare nel club è arrivare di più alla conclusione. Mi sto divertendo, ma ho giocato lì anche il primo anno alla Juventus in mezzo al campo e ormai ho disputato lì un bel po' di partite. Mi sto divertendo.

Dobbiamo viverla così, i cambiamenti dobbiamo vederli in maniera positiva. E' arrivato un grandissimo allenatore, deve esserci entusiasmo nell'indossare questa maglia che non può essere mai un peso. Questa voglia di vincere non dobbiamo mai perderla, il cambiamento dobbiamo viverlo in maniera positiva.