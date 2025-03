Juventus Primavera, vittoria per 4-3 nel derby con il Torino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Derby della Mole in scena a Vinovo, con la squadra bianconera che deve fare a meno di mister Magnanelli in panchina causa squalifica e con al suo posto Simone Padoin: la Juventus U20 approccia nel migliore dei modi alla sfida contro il Torino – segnata da subito grazie a un primo tempo in cui i padroni di casa riescono a essere letali in ripartenza.

Dopo una prima fase di studio, al 15’ arriva il primo grande gol di giornata firmato da Boufandar, che conclude nel migliore dei modi un’ottima azione in verticale impreziosita dalla qualità del tocco prima di Vacca e poi di Amaradio, che serve alla perfezione l’inserimento del centrocampista bianconero che entra in area e poi incrocia rasoterra con il destro battendo Siviero. La rete carica ancora di più i bianconeri, perfetti in ripartenza anche tre minuti dopo: la difesa granata non riesce a stare dietro a Crapisto, che parte centralmente e poi riesce a imbeccare Vacca – abile nel colpire in area nonostante venga atterrato da Olsson, portando così il numero 10 a firmare il suo 12° gol stagionale in campionato.

Punteggio ideale per la Juventus Under 20, che controlla la sfida senza concedere molto ai granata, che provano a cavallo della mezz’ora a rendersi pericolosi senza trovare mai la porta con Gabellini – l’uomo più pericoloso nei primi 45 minuti per il Torino. Spingersi troppo avanti però contro i bianconeri può essere un rischio, come dimostra l’ennesima splendida ripartenza che mette la ciliegina sulla torta di una prima frazione perfetta. Al minuto 39 infatti arriva il tris: questa volta è Vacca a vestire i panni dell’uomo assist e Amaradio quelli del bomber, perfetto nel mettere a sedere un avversario e trovando poi la conclusione che batte ancora una volta Siviero. Un 3-0 che racconta bene l’ottimo avvio dei padroni di casa; punteggio con il quale si va a riposo”.

Il secondo tempo

“In avvio di ripresa, la Juventus dimostra da subito di voler continuare ad attaccare: dopo meno di 120 secondi, Vacca colpisce sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la gioia per il gol con un tocco di spalla finisce dopo pochi istanti: per l’arbitro il suo è un tocco di braccio che rende nulla la sua rete.

La risposta del Torino, che prova a spingere per rimettersi in partita, è affidata al tentativo di Acar, che fa partire una conclusione con il mancino dall’interno dell’area di rigore con Zelezny che risponde con un’ottima parata sul primo palo. I granata continuano a premere al 63′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova la rete che porta il punteggio sul 3-1 grazie alla zampata di Mullen.

La Juventus prova a quel punto a rallentare i ritmi e a fermare gli attacchi del Torino, che al 79′, sempre su calcio d’angolo, non riesce ad allontanare il pallone e permette a Cacciamani dal limite dell’area di scagliare la conclusione di sinistro alle spalle di Zelezny, portandosi così sul 3-2 e riaprendo definitivamente la sfida. Il finale è convulso, con il Torino che al minuto 86 va a un passo dalla rete del pareggio sempre con Cacciamani che a ridosso della porta bianconera, di testa, non trova lo specchio.

Il gol degli ospiti però è nell'aria e così, al 91′, ci pensa Perciun dal limite a punire la Juventus dopo la respinta in uscita di Zelezny. Sembra il colpo di grazia per i ragazzi della Primavera bianconera, ma all'ultimo pallone utile Crapisto trova una conclusione velenosa dal limite dell'area, deviata da Pugno che sorprende il portiere granata e fissa il punteggio sul 4-3 finale, in un match pieno di emozioni vinto al 95′ dalla Juventus Under 20″.