Juventus Primavera, le 5 partite più belle della stagione

A Vinovo piove a dirotto già dalle prime battute, tanti duelli in mezzo al campo con la Juve che prende subito in mano le redini della partita e al quindicesimo minuto passa a condurre grazie ad un bel suggerimento da sinistra di Turicchia che pesca la corsa di Nonge e il belga col piattone non sbaglia e fa 1-0. Reazione veemente della Roma che trova il pareggio grazie al tap-in vincente di Maichrzak su respinta corta di Daffara. Ai bianconeri il pari non basta, serve una vittoria per alimentare i sogni post season. Le due squadre si affrontano a viso aperto nel secondo tempo e a sbloccare la situazione ci pensa Andrea Bonetti: pallone recuperato sulla trequarti, dribbling in spazi strettissimi, duetto con Anghelè che di tacco confeziona l’assist, portiere saltato e rete del 2-1 con la firma del capitano. Gli ultimi minuti sono ricchi di tensione con la Juventus che potrebbe addirittura arrotondare, ma il risultato non cambierà più. I tre punti sono in cassaforte, con la pioggia che porta via le delusioni dell’ultimo periodo. #4 FROSINONE-JUVENTUS 0-1, VITTORIA DI MISURA NELLO SCONTRO DIRETTO Dopo la convincente vittoria contro la Roma, la Juventus è riuscita a strappare un buon pari sul campo del Lecce capolista e a conquistare il successo sul Napoli. Gli uomini di Montero si presentano a tre giornate dalla fine per il faccia a faccia in casa del Frosinone con l’intenzione di affossare definitivamente gli avversari diretti nella corsa play-off. Il terreno di gioco di Ferentino si presenta non in perfette condizioni per via della pioggia. La gara è da subito molto fisica, con i ragazzi di Montero che sfruttano una rimessa veloce di Turco per lanciare Mulazzi in campo aperto, l’esterno destro riesce con uno scavetto sul portiere a fare 1-0 al minuto 27. La partita con la regia sapiente di Bonetti e le scorribande di Nonge appare sempre in gestione, ma i bianconeri sciupano molto. Due legni colpiti (uno da Turco e uno da Nonge) e tante occasioni cestinate nella ripresa sembrano il preludio a una possibile doccia fredda nei minuti finali. La Juventus, però, non rischia mai, certifica la supremazia evidente sull’avversario e si fa bastare il gol segnato nella prima frazione. Play-off ad un passo e certezze che cominciano a solidificarsi. #5 JUVENTUS-MILAN 4-0, POKER D’ASSI E PLAY-OFF ASSICURATI Sull’onda lunga dello 0-1 in trasferta sul Frosinone, Montero e i suoi confermano i passi avanti fatti nell’ultimo periodo. Nella penultima giornata della regular season a Vinovo si presenta il Milan di Ignazio Abate, praticamente salvo e senza reali stimoli per fronteggiare i bianconeri. La Juve, invece, sa che una vittoria garantirebbe l’ingresso matematico nei play-off e, consci dell’occasione da cogliere, cominciano a macinare gioco sin dalle prime battute. Al 16' è di nuovo Mulazzi a portare in vantaggio i suoi e ad aprire le danze per quella che sarà una giornata perfetta. Al 43' il gol che taglia le gambe ai rossoneri lo segna Savona, rendendo la ripresa una pratica di ordinaria amministrazione. Il Milan prova a reagire, ma la Juve non ha nessuna intenzione di concedere la rete che potrebbe riaprire la contesa: nel finale Savona si concede addirittura il lusso della doppietta e tre minuti più tardi (all’ottantesimo) Turco mette il punto esclamativo per il definitivo 4-0. Non c’è spazio per altri acuti, Montero centra i play-off e la festa può cominciare".