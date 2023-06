Juventus, tutti i numeri della stagione di Tommaso Mancini

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il resoconto della stagione di Tommaso Mancini, gioiellino della Primavera bianconera. Ecco l'approfondimento: "Tra i diversi profili che si sono messi in evidenza in questa stagione c'è anche quello di Tommaso Mancini. Per il classe 2004 di Vicenza la stagione che si è appena conclusa è stata positiva. Ci sono i numeri a confermarlo e come sempre partiamo proprio da questi per raccontare il suo primo anno alla Juve. I NUMERI STAGIONALI Sono 44 le presenze di Mancini nella stagione 2022/2023, tenendo in considerazione tutte le competizioni, di cui quarantuno con la Primavera di Paolo Montero. Numeri significativi che testimoniano la sua importanza all'interno del gruppo. Pur essendo un classe 2004, Tommaso porta sin dal suo arrivo la sua esperienza all'interno dello spogliatoio bianconero. Mancini, infatti, arriva a Torino dopo aver giocato due stagioni in Serie B - 2020/2021 e 2021/2022 - con la maglia del Vicenza mettendo in fila 13 apparizioni nella serie cadetta e due in Coppa Italia. Tornando ai suoi numeri alla Juventus: con l'Under 19 scende in campo come detto 41 volte. Nello specifico sono 33 le partite giocate in campionato tra regular season e Fase Finale - condite da 12 reti, suddivise equamente tra girone di andata e girone di ritorno -, una presenza la totalizza anche nella Coppa Italia di categoria e poi disputa 7 match in UEFA Youth League al suo esordio nella competizione. Sette partite e una rete, pesantissima, contro il Maccabi Haifa in Israele in pieno recupero e sul momentaneo punteggio di 1-1. Completano il conteggio le tre presenze in Next Gen, di cui una in Coppa Italie e due in campionato.