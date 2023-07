Mercato Juve / Giuntoli sogna una formazione da paura per il 2024: eccola!

Quella del prossimo anno dovrà essere una grande Juventus. Ne sono convinti in società. E infatti, hanno deciso di ripartire da Giuntoli, uno capace di riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Adesso il piano è molto chiaro: bisognerà trovare il modo di riuscire a rendere la rosa a disposizione di Max Allegri (che non andrà via) migliore di quella dello scorso anno e per farlo, si lavorerà prima sulle uscite e poi sulle entrate.