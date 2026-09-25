La Juventus non pensa soltanto all’emergenza del presente. Dopo aver individuato in Neto il rinforzo immediato per il ruolo di vice di Guglielmo Vicario, il club bianconero continua infatti a guardare anche alla porta del futuro. Tra i nomi monitorati c’è quello di Lorenzo Palmisani, giovane estremo difensore del Frosinone.

Palmisani, la Juventus osserva il portiere

Il classe 2004 si è messo in evidenza in questo avvio di stagione con il Frosinone, attirando l’attenzione di diversi club. La Juventus è tra le società che stanno seguendo con interesse la sua crescita e potrebbe valutare un’operazione già nelle prossime finestre di mercato.

Palmisani ha inoltre recentemente prolungato il proprio contratto con il Frosinone fino al 30 giugno 2031, elemento che rende comunque necessario un accordo con il club ciociaro per un eventuale trasferimento.

Il sogno bianconero della famiglia

A rendere ancora più particolare la situazione sono state le parole dei genitori del portiere. Piero e Graziella Palmisani hanno raccontato a Tuttosport il forte legame della famiglia con i colori bianconeri, spiegando che un eventuale approdo di Lorenzo alla Juventus rappresenterebbe un sogno.

Lo stesso padre ha poi raccontato come Gianluigi Buffon sia stato il principale punto di riferimento del figlio durante la crescita: il portiere del Frosinone avrebbe guardato numerosi video dell’ex numero uno della Juventus.

Neto per il presente, Palmisani per il futuro

La strategia della Juventus sembra quindi svilupparsi su due piani distinti. Neto è la soluzione individuata per affrontare l’emergenza nata dall’infortunio di Kamil Grabara: il brasiliano è atteso oggi per le visite mediche e la firma, con un accordo previsto fino al termine della stagione.

Parallelamente, la dirigenza continua a monitorare Palmisani in prospettiva. Il giovane portiere potrebbe diventare uno dei nomi da seguire con maggiore attenzione nei prossimi mesi, mentre la Juventus prosegue la propria pianificazione per il futuro del reparto.