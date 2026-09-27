Termina senza reti la sfida tra Desenzano e Juventus Next Gen. I bianconeri costruiscono diverse occasioni nell’arco dei novanta minuti, soprattutto nella seconda frazione, ma non riescono a trovare la giocata decisiva per sbloccare il risultato. Alla fine, dunque, arriva un punto per parte con il punteggio fermo sullo 0-0.

Juventus Next Gen, equilibrio nel primo tempo

La squadra bianconera prova subito a prendere il controllo della gara e al 3’ Owusu supera il diretto avversario e mette un pallone interessante in area, senza però trovare un compagno pronto alla deviazione. Poco dopo, al 4’, Guerra approfitta di un errore del Desenzano e prova la conclusione, ma Minelli è attento e neutralizza.

Al 9’ Owusu serve Oboavwoduo, che calcia alto. Dall’altra parte, al 14’, è Radu a intervenire sulla girata di Liberati, deviando il pallone in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner la sfera attraversa pericolosamente tutta l’area juventina prima di perdersi sul fondo.

Al 15’ Oboavwoduo trova il palo, ma l’azione viene fermata per una posizione di fuorigioco. La Juventus continua a cercare varchi e al 28’ Guerra serve Macca, la cui conclusione viene però respinta dalla retroguardia avversaria. Poco dopo il Desenzano prova a farsi vedere con Biondi, ma Radu blocca senza problemi.

Nel finale di primo tempo la formazione bianconera aumenta la pressione. Guerra si rende pericoloso al 43’, mentre in pieno recupero Oboavwoduo accelera e serve Owusu, che trova però la chiusura della difesa del Desenzano. Si va dunque negli spogliatoi sullo 0-0.

I bianconeri spingono nella ripresa, ma manca il gol

Al rientro in campo la Juventus Next Gen continua a spingere. Al 48’ Oboavwoduo supera Parlato, ma la sua conclusione termina alta. Tre minuti più tardi è ancora lui a provarci, trovando questa volta la respinta di un difensore.

Il Desenzano risponde al 55’ con Biondi, che di testa manda il pallone di poco a lato. Al 62’ una girata di De Francesco crea qualche apprensione nell’area bianconera, ma Savio riesce a risolvere la situazione.

La Juventus torna quindi ad aumentare i giri del motore. Al 71’ Merola tenta la conclusione dalla distanza, ma la difesa del Desenzano si oppone. Un minuto più tardi Rizzo calcia al volo e costringe Minelli a intervenire per deviare il pallone in corner.

Al 75’ è Melegoni a provarci su punizione, ma il suo tentativo viene respinto dalla barriera. All’81’ Savio cerca nuovamente la porta, senza però riuscire a superare la retroguardia avversaria.

Merola sfiora il vantaggio, ma finisce 0-0

L'occasione più importante della partita arriva all’87’. Merola va vicino a trovare la rete del vantaggio, ma Minelli si supera e nega il gol alla Juventus con un intervento decisivo.

Nel recupero c’è ancora spazio per un’ultima chance, questa volta sui piedi di Grelaud, che non riesce però a trovare la conclusione vincente.

Al triplice fischio il risultato non cambia: Desenzano-Juventus Next Gen termina 0-0. I bianconeri hanno creato diverse occasioni, soprattutto nella ripresa, ma non sono riusciti a trovare la rete che avrebbe potuto decidere l’incontro.