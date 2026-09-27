La Juventus Women debutta con una vittoria nella Serie A Women 2026/27: a Biella le bianconere rimontano il Napoli e vincono 3-1.
La Juventus Women comincia con il piede giusto il proprio cammino nella Serie A Women 2026/27. A Biella le bianconere superano 3-1 il Napoli Women al termine di una gara iniziata in salita e ribaltata grazie alle reti di Redondo, Godo e Chiba.
Il Napoli passa, Redondo trova il pareggio
La Juventus parte subito con l’intenzione di fare la partita e nei primi minuti costruisce alcune occasioni. Al 7’ Redondo prova a colpire di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Schatzer, ma senza inquadrare la porta. Tre minuti più tardi è la stessa Schatzer a tentare la conclusione dalla distanza, trovando la presa di Beretta.
Al 12’ ci prova anche Noordman, ma il suo sinistro termina fuori. Il Napoli, però, riesce a sbloccare la gara al 16’: Kozak lavora il pallone in area e Mece, arrivata in estate proprio dalla Juventus, interviene in tap-in firmando lo 0-1.
La risposta delle bianconere è immediata. Al 21’ Redondo riceve in area e con una precisa conclusione di destro indirizza il pallone nell’angolino basso alla sinistra di Beretta, ristabilendo la parità.
La Juventus continua a spingere e sfiora il vantaggio in più occasioni. Sarriegi tenta la conclusione dalla distanza al 28’, mentre al 38’ Godo impegna Beretta, costretta a deviare il pallone in corner. Prima dell’intervallo arrivano altri tentativi di Sarriegi e Redondo, mentre al 45’ il Napoli va vicino al nuovo vantaggio con Banusic, che anticipa De Jong in uscita ma non trova lo specchio. Si va al riposo sull’1-1.
Godo completa la rimonta
La Juventus parte forte anche nella ripresa e al 48’ sfiora il gol del sorpasso: Carbonell calcia da centro area e colpisce la traversa.
Due minuti dopo è il Napoli a rendersi pericoloso con Mece, la cui conclusione dal limite viene deviata in corner. Al 55’, però, le bianconere completano la rimonta.
Sarriegi serve Godo, che con il destro trova l’angolino basso alla sinistra di Beretta e porta la Juventus sul 2-1.
Le padrone di casa continuano a cercare il terzo gol. Al 63’ Sarriegi impegna Beretta con un colpo di testa centrale, poi conclude nuovamente poco dopo, questa volta con il sinistro, senza trovare la porta. Al 74’ è Redondo a tentare la conclusione dalla distanza, mentre cinque minuti più tardi Sarriegi viene lanciata in profondità da Redondo e si presenta davanti a Beretta: il portiere del Napoli riesce però a respingere in corner.
Chiba chiude la partita
Il Napoli prova a rimanere in partita, ma la Juventus continua a creare occasioni e al 90’ trova il gol della sicurezza.
Chiba, dalla posizione defilata, calcia con il destro e indirizza il pallone nell’angolino basso alla sinistra di Beretta, firmando il definitivo 3-1.
La Juventus Women può così festeggiare i primi tre punti della Serie A Women 2026/27, iniziando nel migliore dei modi la nuova stagione.
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