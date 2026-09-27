La Juventus ha individuato Neto come sostituto di Kamil Grabara, fermato dal grave infortunio al ginocchio. Il portiere brasiliano, già in bianconero dal 2015 al 2017, è pronto a vivere una nuova esperienza a Torino dopo la parentesi al Botafogo.

Neto torna alla Juventus

La scelta della Juventus è ricaduta su un giocatore che conosce bene l’ambiente e il calcio italiano. Neto ha già vestito la maglia bianconera e proprio questa conoscenza del club potrebbe favorire il suo inserimento.

Il portiere era svincolato dopo l’esperienza con il Botafogo e rappresenta così la soluzione individuata dalla società per sopperire all’assenza di Grabara.

Oggi l’arrivo a Torino

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Neto è atteso a Torino in giornata. Il brasiliano dovrà sostenere le visite mediche prima di poter iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la Juventus.

La Juventus ha puntato su Neto anche per la sua esperienza e per la conoscenza dell’ambiente. Il precedente periodo vissuto a Torino, dal 2015 al 2017, potrebbe permettergli di inserirsi rapidamente e di mettersi a disposizione della squadra dopo l’infortunio di Grabara.