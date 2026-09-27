Gianluigi Buffon è tornato a indossare i guantoni in occasione del match di beneficenza organizzato da Operazione Nostalgia allo Stadio Del Conero di Ancona. Al termine dell’evento, l’ex portiere e capitano della Juventus si è fermato a parlare con i giornalisti presenti, soffermandosi sul momento della squadra bianconera e sul lavoro di Luciano Spalletti.

Buffon: “Spalletti è una certezza”

L’ex numero uno bianconero ha espresso grande considerazione nei confronti dell’attuale allenatore della Juventus, ricordando quanto fatto durante i suoi primi mesi sulla panchina del club.

Secondo Buffon, Spalletti ha già dimostrato il proprio valore e rappresenta una certezza per la Juventus. L’ex portiere ha inoltre sottolineato come, nella passata stagione, alcuni risultati non abbiano rispecchiato quanto mostrato dalla squadra sul campo.

“La Juventus può arrivare in Champions League”

Buffon ha poi analizzato le ambizioni della Juventus per la stagione in corso, invitando a evitare proclami ma riconoscendo alla squadra le qualità necessarie per disputare un campionato importante.

L’ex capitano ritiene infatti che i bianconeri possano essere competitivi e puntare a una stagione di alto livello, con la qualificazione in Champions League come obiettivo concreto.

Buffon: “Arrivare primi sarebbe un lavoro clamoroso”

Sul possibile ruolo della Juventus nella lotta al vertice, Buffon ha mantenuto un approccio prudente: secondo l’ex portiere, parlare già di squadra anti-Inter o di vittoria del campionato sarebbe prematuro.

Allo stesso tempo, Buffon ha evidenziato che un eventuale primo posto rappresenterebbe un risultato straordinario per Spalletti, dirigenti e giocatori, considerando il percorso da costruire nel corso della stagione.