Juventus, le storie degli ottavi di finale di Coppa Italia

Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento sulla Coppa Italia . Ecco la nota: "L'ultima volta che la Juventus ha giocato gli ottavi di Coppa Italia ha affrontato la Sampdoria all'Allianz Stadium. E ha superato agevolmente il turno con un 4-1 e le reti di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata. Tra gli ottavi che più si fanno ricordare, ci sono i debutti nelle 4 edizioni vinte consecutivamente sotto la guida di Massimiliano Allegri. UN SET TENNISTICO La prima gara della Juventus di Allegri in Coppa Italia assume proporzioni tennistiche. Contro il Verona Giovinco mette in discesa la partita aprendo le marcature dopo appena 5 minuti. Firmerà ancora una rete, da sommare a quelle di Pereyra, Pogba, Morata e Coman. Risultato finale: 6-1.

POKER NEL DERBY L'anno successivo la Juventus si presenta all'esordio con la coccarda della Coppa Italia sulla maglia. Il derby dovrebbe essere una gara insidiosa, invece anche in questo caso non c'è storia. Zaza firma una doppietta, il resto lo fanno Dybala e Pogba per un rotondo 4-0. DECIDE IL PRIMO TEMPO L'ottavo più problematico è quello del 2016-17. Juventus-Atalanta sembra una gara decisa dall'ottima prima frazione di gioco con le reti di Dybala e Mandzukic. Ma i nerazzurri accorciano le distanze nella ripresa e lo fanno due volte, anche dopo il 3-1 di Pjanic dal dischetto hanno la forza di rientrare in partita. Il 3-2 finale traduce i rapporti di forza tra le due formazioni.