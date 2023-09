Juventus Next Gen, i convocati per la sfida contro il Rimini

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con la lista dei convocati della Next Gen per la partita contro il Rimini.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato la lista dei convocati della Next Gen per la seconda sfida di campionato. Dentro Huijsen , tornato dopo l'esperienza nella prima squadra della Vecchia Signora.

Ecco l'elenco: "La Juventus Next Gen fa visita al Rimini. Fischio d'inizio del match, valido per la terza giornata del campionato di "Serie C NOW - Girone B", fissato per le 20:45 di oggi, venerdì 15 settembre. Mister Brambilla ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida.