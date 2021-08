McKennie lontano dalla Juventus? Due squadre su di lui

Il futuro di McKennie alla Juventus è sempre più incerto. Diverse squadre inglesi sono sulle sue tracce, ma i bianconeri sparano alto.

redazionejuvenews

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus sembra sempre più incerto. Arrivato a Torino la scorsa estate in punta di piedi, il centrocampista americano ha conquistato tutti a forza di ottime prestazioni. Per l'ex Schalke lo scorso anno 34 presenze in Serie A, 5 gol e 2 assist, giocando come centrocampista, mediano e all'occorrenza esterno di centrocampo. Sotto la guida di Andrea Pirlo McKennie ha trovato tanto spazio, apprezzato per la sua incredibile duttilità. Ora però le cose sembrano essere cambiate. Massimiliano Allegri apprezza il classe 1998, come dimostrato nel corso della prima amichevole estiva contro il Cesena, ma la Juventus non lo ritiene incedibile.

In un periodo di grande crisi economica del mondo del calcio, una cessione come quella di McKennie potrebbe fare molto comodo. L'americano, acquistato per circa 20 milioni di euro, ora ne vale almeno 30. Il centrocampo titolare della Juventus il prossimo anno dovrebbe essere composto da Locatelli e Bentancur, con Rabiot, Arthur e Ramseycome alternative. Il gallese non è nei piani della dirigenza bianconera, ma nessuna squadra si è fatta avanti per il suo cartellino e per questo potrebbe rimanere. Discorso simile per il centrocampista brasiliano ex Barcellona, al momento infortunato. McKennie al contrario ha offerte da diversi club e per questo motivo potrebbe partire.

Facciamo prima un passo indietro: McKennie non deve per forza essere venduto, la Juventus accetterà soltanto offerte per acquisti a titolo definitivo di almeno 30 milioni di euro. Sono esclusi prestiti con diritto di riscatto. I bianconeri sono consapevoli del valore del centrocampista americano e non sono intenzionati a svenderlo. Sulle sue tracce ci sarebbero Aston Villa e Everton, ma per il momento non è stata fatta nessuna offerta ufficiale. Smentite le voci che avrebbero voluto il classe 1998 al Tottenham in scambio per Sissoko. La Juventus attende offerte reali ma non ha fretta di chiudere: se dovesse restare, Max avrebbe una soluzione in più per il suo centrocampo.