Juventus – Contro l’Udinese esordio per Locatelli, e sul trasferimento…

Nel pareggio contro l'Udinese, Manuel Locatelli ha fatto il suo esordio con la maglia della Juventus. Carnevali torna a parlare di lui.

Sul trasferimento del classe 1998 è tornato a parlare Giovanni Carnevali, questa volta ai microfoni di Rai Sport. L'ad del Sassuolo ha affermato: "Io penso che per una società come quella del Sassuolo, vendere un giocatore per 37,5 milioni bonus compresi è una grande operazione. E' un affare che è durato molto tempo perché c'erano alcune condizioni. L'aspetto contrattuale non è così semplici, ci sono molti tecnicismi che andrebbero spiegati. La Juve voleva legare il riscatto alla qualificazione Champions, per noi doveva essere incondizionato e alla fine abbiamo trovato l'accordo. Per noi sono soldi certi, ma non era tanto una sfiducia nei confronti della Juve per la qualificazione in Champions, più che altro per noi è importante mettere questo valore a bilancio, nel bilancio di quest'anno".